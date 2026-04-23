La plantilla de las Chivas de Guadalajara sufrió ciertos cambios para este Clausura 2026 de la Liga MX. El Rebaño dejó de contar con varios futbolistas, de los cuales algunos de ellos eran referentes dentro del vestidor y tenían su historia con los colores rojiblancos, como son los casos de Chicharito Hernández y Alan Pulido; el primero finalizó su contrato y quedó en libertad de acción, mientras que el segundo no entró en planes y rescindió su vínculo hace algunos días atrás.

Tanto Chicharito como Pulido eran de los futbolistas mejores pagos en la plantilla rojiblanca, pero con sus salidas, el orden de jerarquías se vio modificado. Ahora es Luis Romo el futbolista mejor pagado de toda la plantilla rojiblanca, con un salario de 2,6 millones de dólares anuales. Detrás suyo aparece Roberto Alvarado, con 1,4 millones de dólares al año, una diferencia considerable para con el actual capitán de Chivas.

Luis Romo es el jugador mejor pago en Chivas (Imago7)

En tercer lugar, aparece Armando González, goleador rojiblanco que firmó hace poco una merecida renovación de contrato con mejora salarial incluida. La Hormiga percibiría 1,2 millones de dólares al año, considerando que hay un gran interés europeo en sus servicios y esa fue la manera que el Guadalajara encontró para blindarlo.

Para completar el TOP5, aparecen Raúl Rangel y Bryan González, dos jugadores con notoria influencia dentro del campo. El Tala apunta a ser el portero titular de México en la próxima Copa del Mundo, mientras que el Cotorro ha sido una fija en el once titular desde que llegó al Rebaño, y ha tenido rendimientos muy convincentes que también lo ponen entre los más queridos por la afición.

Érick Gutiérrez, una piedra en el zapato para Chivas

Dicho todo esto, hay un caso que resulta más que curioso y es que Érick Gutiérrez, mediocampista de 30 años, sigue siendo uno de los mejores pagos en la plantilla del Guadalajara pese a que no juega. El Guti tendría un salario similar al de la Hormiga, por lo que sigue siendo de los salarios más altos aunque no entre en planes de Gabriel Milito, algo que sin duda representa una situación incómoda para la directiva rojiblanca.