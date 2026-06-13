El Guadalajara pagó una cifra importante por el mediocampista en 2023, pero su contrato llegó a su fin sin que el club pudiera recuperar parte de la inversión realizada.

La inminente salida de Víctor Guzmán rumbo al Toluca no sólo marcará el final de una etapa para el futbolista. También pondrá punto final a una operación que, desde el punto de vista económico, no terminó resultando favorable para Chivas. Después de invertir varios millones de dólares para ficharlo desde Pachuca, el Guadalajara verá partir al mediocampista sin recibir dinero a cambio.

Cuando Fernando Hierro encabezó su contratación para el Clausura 2023, Guzmán llegó como uno de los fichajes más importantes del proyecto rojiblanco. En aquel entonces, la operación se cerró en una suma aproximada de seis millones de dólares: Chivas lo pagó tres millones y ademas, entregó la ficha de Jesús Angulo al Grupo Pachuca y el mediocampista, tasado en aquel momento en otros tres millones, se marchó al León.

El Pocho Guzmán fue capitán de Chivas a poco de llegar a la institución (Imago7)

Guzmán llegó a Chivas con 27 años, por lo que el Guadalajara ya sabía que difícilmente podía sacar provecho económico en caso de una reventa. El monto eestaba más ligado al rendimiento inmediato que podía otorgar el futbolista. Y de hecho, el Pocho asumió rápidamente la capitanía del equipo, fue una pieza importante para Veljko Paunovic y participó en la campaña que llevó a Chivas hasta la final del Clausura 2023.

Sin embargo, con el paso del tiempo su protagonismo fue disminuyendo. Las lesiones, algunos problemas físicos y la pérdida de regularidad terminaron alejándolo de su mejor versión. Durante la última etapa de su ciclo en Guadalajara dejó de ser una pieza indispensable y acabó saliendo cedido a Pachuca, en parte porque su salario ya no correspondía al protagonismo que tenía dentro de la cancha y el club buscaba liberar espacio en la nómina.

Víctor Guzmán será nuevo jugador del Toluca

El siguiente capítulo en la carrera de Víctor Guzmán apunta a desarrollarse en Toluca. A sus 31 años, el Pocho está cerca de incorporarse al equipo dirigido por Antonio Mohamed en calidad de agente libre, una oportunidad atractiva para un club que viene de consolidarse entre los protagonistas del futbol mexicano. El mediocampista todavía puede aportar liderazgo, jerarquía y gol desde la segunda línea a una plantilla madura que aspira a seguir peleando por títulos.