Pollo Briseño no se consideró como líder del vestidor de las Chivas de Guadalajara, pero tampoco a uno de los ídolos.

Pollo Briseño es sinónimo de lucha, de garra; de esa entrega que si todos los futbolistas de Chivas de Guadalajara tuvieran, el presente del equipo sería mucho mejor. El defensa central del Rebaño Sagrado ha sido clave en diversos encuentros para inclinar la balanza a favor de la causa rojiblanca y ha sabido contrarrestar sus limitaciones técnicas con ese carácter en el campo que lo hace un jugador único en su tipo en el vestidor jalisciense.

Sin embargo, Briseño no se considera a sí mismo como un referente entre los líderes de la plantilla tapatía. En una reciente entrevista con Zona 3 Deportes, Pollo fue cuestionado sobre si el club tenía líderes que verdaderamente pudieran guiar al equipo hacia la gloria, a lo que el defensor central enlistó los nombres de quienes consideró con el liderazgo necesario para ser una voz de mando para el resto de los jugadores. No obstante, además de que no se autocatalogó como líder, olvidó a una leyenda del chiverío.

¿Qué líderes de Chivas mencionó Pollo Briseño?

“Los tenemos (líderes), al final se ha ido empoderando la plantilla. Lo comentaba en años pasados, que éramos una plantilla un poco joven, pero poco a poco van tomando roles y, con oportunidades, ese liderazgo. Como El Tiba que se está consolidando, que es un tipo que lleva ya cinco años en Primera División, que está haciendo las cosas bien. El mismo Tala que ya es seleccionado nacional; Mozo, que va a ir a Selección ahorita. El mismo Guti que viene de Europa, Nene que ya lleva siete años en Primera División. Piojo que es también referente en Selección”, mencionó.

De esta manera, el defensa de 30 años de edad olvidó mencionar el nombre de quien fue llamado a regresar al club tras 14 años de triunfar en el exterior como lo es Chicharito Hernández. El atacante se ha convertido en un referente a la hora de dar la cara por el equipo y dar jalón de orejas a los jóvenes, pero Pollo, simplemente no lo recordó, aunque sí que aclaró que la figura de líder ha cambiado en los últimos años.

Liderazgo, ha cambiado con el tiempo

“Creo que tenemos ese liderazgo, creo que se refleja de diferente manera. A lo mejor en el pasado se acostumbraba al líder que gritaba, que imponía, que tiraba patadas o que se mostrara de diferente manera. Ahorita creo que el liderazgo de nosotros es diferente, hay diferentes tipos de líderes y creo que en nosotros es muy equilibrado, se mantiene y que poco a poco la madurez nos ha ido llevando a pelear en instancias Finales. Ya llevamos una Final, hemos estado en Semifinal. Hemos peleado en los primeros cuatro lugares en tabla general del año y ahí se refleja el liderazgo que dicen que sí existe en el Guadalajara”, sentenció.