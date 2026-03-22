Aunque aún no es oficial, todo apunta a que el Sevilla estaría por poner fin al ciclo de Matías Almeyda como director técnico, luego de la reciente derrota frente al Valencia en la Jornada 29 de LaLiga, debido a que dicho resultado agravó la situación del equipo, que atraviesa un momento complicado al sumar apenas 31 puntos de 87 posibles.

De acuerdo con información de Fabrizio Romano, el conjunto español analiza despedir al exentrenador histórico del Club Deportivo Guadalajara ante los malos resultados en la Temporada 2025-2026.

De hecho, tras la caída frente al Valencia, el “Pelado” compareció ante los medios de comunicación y fue cuestionado directamente sobre la posibilidad de no terminar la campaña en el banquillo.

“Está dentro de las posibilidades, y si es necesario hacerlo para que esto mejore, ya lo saben todos”, comentó.

¿Qué números tiene Matías Almeyda como técnico del Sevilla?

En la Temporada 2025-2026 de LaLiga, Matías Almeyda apenas suma ocho victorias, siete empates y 14 derrotas, ubicando al Sevilla en la décima quinta posición con 31 unidades, a tres puntos de zona de descenso.

Señalar que con la pausa por la Fecha FIFA, la directiva tendría una oportunidad ideal para realizar el cambio en el banquillo y darle tiempo de adaptación al nuevo timonel, esto de cara al siguiente duelo del equipo, que será el 5 de abril, donde se medirá al Real Oviedo.