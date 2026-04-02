Las Chivas de Guadalajara esperan por la reanudación del Clausura 2026 en la Liga MX, donde actualmente marchan como únicos líderes del certamen. La afición rojiblanca luce muy ilusionada con el andar del equipo dirigido por Gabriel Milito, aunque también sobrevuela la preocupación de cómo se afrontarán las bajas importantes que se esperan para la Liguilla debido a convocatoria para la Selección Mexicana.

Armando González y lo que pasó con el segundo penal vs. Atlas

El goleador de Chivas, Armando González, estuvo en El Podcast del Guadalajara y contó qué fue lo que ocurrió en las pláticas del segundo penal frente al Atlas, el cual terminó en gol de Ángel Sepúlveda. La Hormiga dejó en claro que tenía ganas de tirarlo y tomarse revancha tras fallar el primero, aunque al final le convencieron de que le ceda el honor al Cuate: “Piojo me dijo, ‘Mira Hormiga, sabemos que lo puedes meter, que lo puedes hacer, pero lo mejor es que lo tire Sepu porque también es especialista”. El propio Sepúlveda también hizo lo suyo para convencer a la Hormiga, que a su vez se acercó hasta Milito para explicarle la situación y asegurarle que su compañero lo iba a convertir, tal y como sucedió.

Raúl Rangel es pretendido desde Europa

Chivas tiene al mejor portero de México en estos momentos: Raúl Rangel atraviesa un gran momento defendiendo el arco del Guadalajara y a su vez apunta a ser titular en el Mundial con la Selección. Por eso no extraña que comiencen a surgir versiones de intereses europeos: TUDN y Juan Manuel Figueroa informaron que Sporting Lisboa y Feyenoord le siguen los pasos al Tala, que de momento apunta a mantenerse enfocado con el Rebaño, pero consciente de que a a sus 26 años podría estar listo para darl el próximo paso.

Omar Govea sería baja por lesión

El último Clásico Tapatío en Estados Unidos, frente al Atlas, terminó con victoria rojiblanca pero también dejó una mala noticia: Omar Govea se retiró lesionado y a la espera de los estudios realizados, el panorama no sería positivo, pues el mediocampista estaría dos semanas fuera por lesión, perdiéndose los juegos frente a Pumas y Tigres y probablemente Puebla. Esta sería una baja sensible para el cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito.

Brian Gutiérrez se perfila como titular

Con la lesión de Govea, quien más chances tiene de regresar al once titular es Brian Gutiérrez. El mediocampista proveniente del Chicago Fire había comenzado jugando desde el inicio hasta que Milito volvió a confiar en Fernando González para el doble pivote. Asimismo, el mexicoestadounidense también viene de tener buenas actuaciones frente a Portugal y Bélgica, por lo que parece que convence a Javier Aguirre de estar en el próximo Mundial.