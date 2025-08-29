Las Chivas de Guadalajara tienen por delante un trascendental encuentro frente a Cruz Azul, por la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado tiene la necesidad imperiosa de sumar de a tres puntos en medio de la urgencia que rodea al ciclo de Gabriel Milito como entrenador rojiblanco.

Aunque para muchos las Chivas merecen más puntos de los que marca la tabla de posiciones, la afición ya no quiere oír más excusas, puesto que el equipo comienza a quedar relegado. De esta manera, el duelo ante la Máquina Cementera, en el Estadio Akron, será vital antes de entrar en el receso por la fecha FIFA.

Alan Mozo muestra su apoyo para Gabriel Milito

El lateral derecho rojiblanco, Alan Mozo, también respaldó al ciclo de Gabriel Milito más allá de lo que marca la tabla de posiciones: “Sé que los resultados últimamente no han sido los mejores, pero creo que la intención (de juego) se ha visto reflejada y también quería usar este momento para agradecer a la afición y decirles que los necesitamos”, reflexionó en conferencia de prensa.

Efraín Álvarez se quedaría sin ir al Mundial

El entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, presentó la lista de convocados para los próximos encuentros del Tri ante Japón y Corea del Sur. En la misma hubo un recorte y no están varios de los jugadores de Chivas, incluido Efraín Álvarez, quien solía integrar las nóminas y hasta fue convocado a la Copa Oro. De esta manera, todo indica que comenzaría a quedar relegado de cara al Mundial de 2026.

Nicolás Larcamón elogió a Chivas

El entrenador de Cruz Azul, próximo rival de Chivas, fue muy elogioso sobre el Rebaño Sagrado: “Para mí es uno de los rivales más exigentes que podemos afrontar y más para lo que viene viviendo y la necesidad imperiosa que tienen de obtener un resultado. Son uno de esos equipos que quizás la ubicación que tienen en la tabla responde a que tienen también un partido menos que el resto. Creo que es un equipo que ha competido muy bien”, dijo Nicolás Larcamón.