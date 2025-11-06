A falta de una jornada para el cierre de la fase regular, las Chivas de Guadalajara tienen casi asegurado su boleto en la Liguilla del Apertura 2025. El Rebaño Sagrado le saca tres puntos de ventaja a Juárez, por lo que un empate le alcanzaría para amarrar la clasificación para la próxima instancia, objetivo que tenía tanto la plantilla como el cuerpo técnico.

Por estas horas, en la antesala al juego ante Rayados de Monterrey por la Jornada 17, la afición luce entusiasmada por el momento del equipo: seis victorias en sus últimas siete presentaciones. Además, también se especula con una posible convocatoria a la Selección Mexicana y dos jugadores que estarían en el radar rojiblanco.

Armando González recibiría el llamado de Javier Aguirre

El jugador sensación del Apertura 2025 en la Liga MX es Armando González, canterano rojiblanco que se ubica como uno de los líderes de goleo, con 11 tantos. La Hormiga metió presión a Javier Aguirre con su rendimiento y según distintas versiones, finalmente recibiría la convocatoria a la Selección Mexicana para la próxima fecha FIFA, en la que Santiago Giménez sería baja por lesión.

Brian Gutiérrez ya tiene pasaporte mexicano

Algunos mercados atrás, el Guadalajara fue relacionado con Brian Gutiérrez, futbolista mexicoamericano que juega en el Chicago Fire de la MLS. En las últimas horas este fue tendencia gracias a que obtuvo su pasaporte mexicano y podría representar a la Selección Mexicana, pero también a Chivas si así lo desea. Esta temporada, el mediocampista ofensivo de 22 años registró 10 goles y cuatro asistencias con su equipo.

Alonso Aceves saldría de Pachuca: ¿Rumbo a Chivas?

En otro rumor de mercado, fuentes revelaron que el defensor de Pachuca, Alonso Aceves, habría manifestado su intención de dejar los Tuzos. Y es otro jugador que se vinculó al Rebaño Sagrado por algún interés previo. El futbolista de 24 años se desempeña como lateral izquierdo, donde ya está Bryan González, pero el Cotorro es casi la única opción natural que tiene Chivas para ese puesto.