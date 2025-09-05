Una de las grandes incógnitas dentro de Chivas es el estado físico de Omar Govea, el cual venía recuperándose de una lesión muscular, aunque se esperaba su recuperación y participación en el amistoso del próximo fin de semana contra el Club León en Estados Unidos.

El Guadalajara compartió un comunicado en donde dio a conocer su lista de convocados para el compromiso contra La Fiera, en donde se aclaró la situación de cada uno de los ausentes, desde convocados a las diferentes categorías de la Selección Mexicana hasta los lesionados, en donde se olvidaron del mediocampista.

Omar Govea sufrió un desgarre unas horas antes del debut del chiverío en la Leagues Cup 2025, por lo que no ha podido reaparecer con la escuadra tapatía, pese a que era considerado titular inamovible por Gabriel Milito en su esquema desde el arranque de la pretemporada.

Sin embargo, ante la incertidumbre de los aficionados sobre el mediocampista, la pareja del futbolista, Sammie Meadows, compartió una historia en donde aparece en lo que parece un restaurante junto al elemento del chiverío, confirmando que no realizó el viaje a Chicago para el amistoso.

Actualización – Chivas aclaró la situación de Omar Govea

Después de unas horas, el área de comunicación del Guadalajara actualizó el comunicado, en donde confirmó que el mediocampista también se quedó en la Perla de Occidente para continuar con su rehabilitación, junto a otros lesionados como Alan Pulido, José Castillo, Richard Ledezma y Daniel Aguirre.

¿Omar Govea podría reaparecer en el Clásico contra América?

El mediocampista ha estado trabajando diferenciado desde hace varias semanas, por lo que algunos reportes indicaban que ya estaba en la recta final de su rehabilitación; sin embargo, la realidad es que el club no ha compartido información oficial, por lo que no hay certeza de si podrá jugar contra las Águilas o si requiere de más tiempo para reaparecer.