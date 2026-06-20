La nueva camiseta del Rebaño sigue tomando forma y cada filtración apunta a un diseño más limpio, con menos patrocinadores visibles y varios guiños a la tradición rojiblanca.

A pocos días de que finalice oficialmente la relación entre Chivas y Puma, continúan apareciendo nuevos detalles sobre la primera playera que Nike confeccionará para el Guadalajara. Después de conocerse que desaparecerá el tradicional rectángulo blanco que rodeaba a Caliente MX, ahora surgió información que apunta a un diseño todavía más limpio para el Apertura 2026.

De acuerdo con información compartida por Futboltuber, Amazon Prime también dejará de aparecer en el frente de la camiseta rojiblanca. La plataforma de streaming mantendría su vínculo comercial con el club, pero pasaría a ocupar un espacio en el short del equipo, liberando todavía más espacio en la parte frontal del uniforme.

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Esta novedad se suma a otros cambios que ya habían trascendido en los últimos días. Entre ellos, la desaparición de la caja blanca de Caliente MX, la salida de MG como patrocinador y la ausencia de Mercado Pago. Además, el logo de Nike aparecería en color azul marino y el diseño incluiría un cuello tipo polo, uno de los detalles que más expectativa ha generado entre los aficionados.

La posibilidad de reducir la cantidad de patrocinadores visibles en la camiseta ha sido celebrada por gran parte de la afición rojiblanca, que desde hace años reclamaba una imagen más limpia y cercana a los diseños históricos que caracterizaron al club en otras épocas.

Total 90 regresa a Chivas

Por si fuera poco, la misma fuente aseguró que Total 90 volverá a estar presente dentro del universo de Chivas. Aunque todavía no se ha confirmado si aparecerá en alguna camiseta de juego o únicamente en ropa de entrenamiento y colección casual, el regreso de una de las líneas más emblemáticas de Nike ha despertado una fuerte dosis de nostalgia entre los seguidores del Rebaño Sagrado.