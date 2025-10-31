La visita de Chivas al Estadio Hidalgo tiene una relevancia directa en la pelea por la Liguilla, ya que Pachuca se encuentra sólo un punto por debajo del Rebaño, a falta de dos jornadas para el cierre de la fase regular. Pero también tendrá un sabor especial para José Castillo, quien volverá a la que fuera su casa, pero esta vez como titular del Rebaño Sagrado.

Enfrente estará Jaime Lozano, el entrenador que meses atrás decidió no incluir a Castillo en la plantilla de Pachuca para el Mundial de Clubes 2025, cuando el lateral ya entrenaba como refuerzo para dicha competición. Finalmente se interrumpió la cesión y el jugador regresó a las Chivas.

José Castillo inició la temporada cedido en Pachuca para el Mundial de Clubes 2025. Al no ser prioridad para Jaime Lozano, se acordó su regreso al Rebaño Sagrado, donde le esperaba Gabriel Milito (Imago7)

El contexto fue claro: Guillermo Almada, entonces técnico de los Tuzos, había solicitado su cesión, pues lo conocía muy bien. Sin embargo, la renuncia del entrenador uruguayo cambió el escenario: con la llegada de Jaime Lozano al banquillo, el defensor de Chivas no era prioridad y por eso se decidió que regresara a Guadalajara.

Castillo, entonces, se quedó sin disputar el Mundial de Clubes, en el que los Tuzos no pudieron sumar unidades. El jugador regresó al Rebaño Sagrado, donde se puso antes de tiempo a las órdenes de Gabriel Milito, quien comenzaba su gestión al frente de las Chivas.

José Castillo, un pilar para Gabriel Milito

Bajo la conducción de Gabriel Milito, José Castillo se consolidó como una pieza importante en el once titular rojiblanco del Apertura 2025, destacando por su polifuncionalidad. El ex Pachuca ha jugado como carrilero derecho, pero también como stopper diestro o zurdo, adaptándose según las necesidades de cada partido y las lesiones de otros elementos del plantel.