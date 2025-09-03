A lo largo de los últimos años en el Guadalajara han pasado un sin fin de jugadores que marcaron un antes y un después por sus escándalos. Uno de ellos es Dieter Villalpando, quien se fue por la puerta de atrás de Chivas, y que lidera la estadística de ser el jugador en actividad que más playeras de la Liga MX defendió.

Uno de los últimos jugadores que llegó por la puerta grande de Verde Valle y se fue sin saludar a los aficionados es Alexis Vega. La realidad hoy lo tiene como referente y capitán de Toluca, último campeón del futbol mexicano.

Otro futbolista que se fue con mucha polémica de Chivas es Dieter Villalpando quien llegó a Guadalajara en el Clausura 2019. Jugó cinco campeonatos con Chivas, pero nunca terminó de marcar la diferencia para mantenerse como una pieza importante del conjunto rojiblanco.

Dieter Villalpando se fue de Chivas por la puerta de atrás. (Foto: IMAGO7)

Como se sabe, su salida fue muy escandalosa debido a que Amaury Vergara decidió sacarlo del equipo luego de que haya sido acusado de agresión sexual en una fiesta en plena pandemia. Junto a él salieron Javier Eduardo López, Alexis Francisco Peña y José Juan Vázquez.

¿Qué estadística lidera Dieter Villalpando en la Liga MX?

En la mañana de hoy Medio Tiempo dio a conocer que Dieter Villalpando lidera una particular estadística del futbol mexicano. Según lo reportado por José Manuel Figueroa, el exjugador de Chivas es el jugador activo que más playeras del balompié mexicano defendió.

En su carrera del mediocampista aparecen siete equipos de la Liga MX son: Pachuca, Tigres, Atlético Morelia, Atlas, Chiapas, Necaxa, Chivas, Puebla, Atlético de San Luis y FC Juárez.