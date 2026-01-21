Uno de los jugadores más importantes de Chivas en la etapa de Gabriel Milito es sin duda Raúl Rangel, quien ante Querétaro tuvo un error muy grave debido a que le anotaron un descuento evitable. Sin embargo, Ricardo Ferretti salió en su defensa al señalar que nadie habla de los goles que evitó en el primer tiempo.

No hay dudas de que el Tala se perfila a ser titular en la Selección Mexicana debido a que tiene buen juego de pie, salida y es bueno bajo los tres palos. A su vez, en lo que va del Clausura 2026 solamente recibió un gol.

Tras los ocho convocados de Chivas a la Selección Mexicana y la victoria contra Querétaro, Raúl Rangel no ha parado de recibir críticas. Uno de ellos fue León Lecanda de ESPN, por lo que Ricardo Ferretti salió en su defensa para señalar que solamente se fijan en lo malo y no en lo bueno.

Raúl Rangel es clave en Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Nada más viste el error de del Tala, pero no viste el paradón que hizo cuando iba 1-0. Pero solamente vemos los errores y nunca vemos las cosas buenas”, expresó el Tuca en la mesa de Futbol Picante. Ante este cruce, el conocido insider de América coincidió que hoy es el portero titular del Tri.

¿A qué hora se juega México vs. Panamá?

El partido entre México y Panamá se llevará adelante mañana en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez y se jugará a las 19:00 del Centro de México. La transmisión estará a cargo de Televisa y TV Azteca, por lo que en territorio mexicano se podrá ver por Azteca Deportes, Canal 7, TUDN, Canal 9 y el servicio de streaming ViX Premium.