El exjugador del Guadalajara y ahora analista de la cadena de televisión ESPN, habló sobre lo que espera del rendimiento del Rebaño con la salida de la Hormiga.

Armando González no pudo demostrar su mejor versión futbolística con Chivas en este Apertura 2026; sin embargo, su gran nivel en el año reciente le abrió las puertas para emigrar al futbol de Europa con el Olympiacos de Grecia, por lo que mucha gente piensa que el nivel del Rebaño se irá a pique.

Sin embargo, hay personas con una opinión distinta, ya que el exjugador del Guadalajara, Roberto Gómez Junco, está convencido de que la venta de la Hormiga no mermará el rendimiento de la escuadra tapatía, asegurando que no era “una pieza indispensable” para Gabriel Milito.

“Entiendo lo que dice el Tuca de un equipo que necesita ser campeón, un equipo al que le ha costado reforzarse, que le ha costado emprender un proyecto ambicioso después de tantos años de mediocridad, pero no veo a Armando González como una pieza indispensable.

“Por la cantidad de jugadores que tiene al ataque, entiendo que ha sido un gran futbolista, pero no dices: ‘las Chivas, sin Armando González, no van a pelear igual’. Yo creo que no, que no hay detrimento alguno, por lo menos sustancial en la fortaleza como equipo“, explicó el exjugador en ESPN.

¿Cuáles fueron los números de Armando González en el Apertura 2026?

¿Cuánto ganará Chivas por la venta de la Hormiga al Olympiacos?

El interés del Olympiacos en el delantero rojiblanco comenzó desde hace varios días, por lo que lanzaron tres ofertas, en donde la última habría sido la única que logró satisfacer las pretensiones del Guadalajara, quien se embolsaría 12 millones de dólares, más bonos, además de mantener el 20 por ciento de la carta del delantero en caso de una futura venta.