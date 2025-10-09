Ulises Dávila, exjugador de Chivas que llevaba varios años militando en la Liga de Australia, se declaró culpable de amaño de partidos, de acuerdo con información revelada por ESPN. El mediocampista mexicano aceptó los cargos presentados en su contra por manipular encuentros mientras era parte del Macarthur FC de la A-League, tras una investigación en la que incluso estuvo acusado de dirigir un grupo criminal, entre otros 7 cargos en su contra, mismos que fueron retirados al declararse culpable.

De acuerdo con los reportes, Dávila lideraba una red de apuestas ilegales junto con otros futbolistas del Macarthur FC, en la que provocaban tarjetas amarillas de manera intencional para cumplir con cuotas específicas en distintos partidos para ganar apuestas. Los hechos habrían ocurrido durante seis partidos de la temporada 2023 de la A-League, lo que llevó a las autoridades a abrir una investigación que culminó con la detención del futbolista y sus compañeros el año pasado.

Tras meses de proceso, el jugador mexicano finalmente aceptó los cargos y recibirá su sentencia el próximo 19 de diciembre. Las autoridades australianas no han confirmado aún el tipo de sanción que enfrentará, pero podría incluir una pena de prisión y una suspensión definitiva del fútbol profesional. La confesión de Dávila representa un duro golpe a su carrera, que estaría terminada definitivamente a sus 34 años.

Ulises Dávila es canterano de Chivas e incluso volvió en 2018 a pruebas

Ulises Dávila surgió de las fuerzas básicas de Chivas y debutó con el primer equipo en 2009, antes de emigrar al Chelsea, club que lo cedió a distintos equipos de Europa. Aunque nunca logró consolidarse en el Viejo Continente, e incluso regresó a México con Santos Laguna y estuvo a prueba con Chivas en 2018, encontró su lugar en ligas como la de Nueva Zelanda y Australia. Sin embargo, su legado futbolístico ha quedado empañado por este caso de amaño de partidos.