Chivas llega a la parte final de la fase regular del Apertura 2025 con una seguidilla de tres victorias consecutivas que lo dejan cerca de los puestos de Liguilla. Sin embargo, este sábado será el turno de una nueva edición del Clásico Nacional ante América, en el marco de un amistoso que se disputará en Estados Unidos.

El conjunto dirigido por Gabriel Milito llega con varias bajas por distintos motivos, ya sean lesiones o convocatorias a la Selección Mexicana. Aún así, el Rebaño buscará revalidar su reciente triunfo en el Clásico Nacional por la Liga MX, por 2-1 con goles de Roberto Alvarado y Armando González.

De cara a este duelo, repasamos si el encuentro irá o no EN VIVO por televisión abierta en el territorio mexicano o si se tendrá que pagar una suscripción.

¿Chivas vs. América va por TV Abierta?

En medio de este contexto,surge la pregunta de si el partido entre Chivas y América se podrá seguir por TV Abierta. La respuesta es que NO, ya que el duelo será televisado por las señales de TUDN y Vix Premium, mientras que en Estados Unidos irá por Univisión.

¿A qué hora juega Chivas contra América?

El duelo correspondiente al Tour Rebaño 2025 está pactado para las 21:00hs de la CDMX, este sábado 11 de octubre en el State Farm Stadium.