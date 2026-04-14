Veljko Paunović es uno de los directores técnicos que más opiniones ha dividido entre la afición de Chivas en los últimos años, pues mientras algunos recuerdan su trabajo por haber llevado al equipo a la Final de 2023, otros consideran que quedó a deber con el Rebaño Sagrado, especialmente por la forma en la que se dio su salida del club y las decisiones que tomó en momentos clave.

Veljko Paunovic dirigirá a Serbia hasta 2030.

Sin embargo, todo parece indicar que la carrera del técnico serbio continúa evolucionando de manera positiva, ya que ahora, como director técnico de la Selección de Serbia, tiene en sus manos un proyecto importante con la mira puesta en la clasificación rumbo al Mundial de 2030. Dentro de ese proceso, una de sus primeras paradas internacionales será precisamente en territorio mexicano, lo que marcará su esperado regreso al país.

Cabe recordar que desde hace varios meses se confirmó que la Selección de Serbia disputará un partido amistoso contra la Selección Mexicana como parte de la preparación previa al Mundial. Ahora, ese encuentro ya tiene detalles oficiales, pues se jugaría el próximo 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez de Toluca, convirtiéndose en el último partido del Tri antes de iniciar su participación en la Copa del Mundo.

Desde su llegada al combinado serbio, Paunović ha iniciado un proceso de renovación en la plantilla, dejando fuera a futbolistas que optaron por emigrar a ligas como la de Arabia Saudita, donde el nivel competitivo suele ser menor en comparación con el futbol europeo. Por ello, todo apunta a que Serbia llegará a este compromiso con una plantilla competitiva, llena tanto de figuras consolidadas como de jóvenes talentos que buscan consolidarse a nivel internacional.

Veljko Paunović se reencontraría con Roberto Alvarado en el campo, ahora como rivales

A pesar de haber dirigido a Chivas hace apenas tres años, el único futbolista del actual plantel rojiblanco con el que podría reencontrarse en la cancha sería Roberto Alvarado, quien se mantiene como una pieza importante dentro de la Selección Mexicana. En contraste, aunque debutó con él, Raúl Rangel se consolidó como titular del Guadalajara después de la salida del estratega serbio, una situación que en su momento generó críticas hacia Paunović, ya que durante su gestión siempre apostó por Miguel Jiménez como guardián del arco rojiblanco.