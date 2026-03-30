El empate sin goles frente a Portugal dejó sensaciones encontradas en la Selección Mexicana. En el Estadio Banorte -ex Estadio Azteca-, el público mostró su descontento con abucheos e incluso volvió a aparecer el grito homofóbico, apuntado hacia Raúl Rangel. Sin embargo, más allá del clima tenso, el arquero respondió con seguridad y terminó siendo uno de los puntos altos de la noche.

Ese rendimiento no es aislado. Rangel atraviesa un momento sólido bajo los tres palos del Tri, respaldado por un dato que empieza a tomar peso en la discusión: el Tala ya suma cinco porterías a cero consecutivas en sus presentaciones con México. Desde el empate ante Uruguay hasta este último cruce frente a Portugal, el guardameta rojiblanco logró sostener el arco invicto, mostrando regularidad en amistosos que funcionan como termómetro rumbo a la Copa del Mundo.

El Tala ya suma 520 minutos sin recibir gol con México (Imago7)

La racha del Tala Rangel también incluye los juegos ante Panamá, Bolivia e Islandia, donde tampoco recibió goles. De hecho, en total registra 10 partidos disputados con la Selección Mexicana, 11 goles recibidos y 6 vallas invictas.

En paralelo, su presente a nivel de clubes también acompaña. Con Chivas ha mostrado seguridad, liderazgo y una evolución marcada en su juego con los pies, aspectos que el cuerpo técnico valora en la construcción del equipo. En 17 partidos que disputó este año (Liga MX y Selección) recibió sólo 11 goles. Todo esto lo posiciona hoy como una opción cada vez más firme de cara al Mundial.

¿Tala Rangel repite como titular ante Bélgica?

De cara al próximo amistoso ante Bélgica, la incógnita pasa por saber si Javier Aguirre sostendrá la confianza en Rangel o si optará por darle minutos a la experiencia de Guillermo Ochoa. Cabe recordar que incluso previo a la lesión de Malagón, el Vasco ya había mostrado cierta predilección por el portero de Chivas, dándole la titularidad en dos amistosos consecutivos. ¿Tendrá decidido que será el titular ante Sudáfrica?