La Selección Mexicana ya se encuentra en Guadalajara para enfrentar a Corea del Sur en el Mundial 2026. De cara al partido en el Estadio Akron, revelan que Luis Romo podría ser titular.

Mañana por la noche, la Selección Mexicana tendrá una verdadera prueba cuando enfrente a Corea del Sur por la jornada dos del Grupo A del Mundial 2026. En medio de este contexto, John Sutcliffe señaló que no sería extraño ver a Luis Romo como titular en el mediocampo del Tri.

El equipo de Javier Aguirre cumplió de la mejor manera ante Sudáfrica luego de haberse impuesto por 2-0 en el Estadio Azteca. Roberto Alvarado fue una de las grandes estrellas que representó al Rebaño Sagrado en la tarde de Ciudad de México, mientras que Raúl Rangel dejó una serie de dudas con un tiro lejano y Brian Gutiérrez falló dos jugadas claras de gol.

Mañana, México tendrá su primera rival de fuste en el Mundial 2026 debido a que enfrentará a Corea del Sur que viene de superar por 2-1 a República Chequia. Todo indica que para el partido ante los surcoreanos Javier Aguirre no solo enviaría a Edson Álvarez a reemplazar a César Montes, sino que John Sutcliffe afirmó que ve a Luis Romo como titular.

Luis Romo podría ser titular ante Corea del Sur. (Foto: IMAGO7)

“No tengo nada confirmado, es un feeling que te da de que Luis Romo puede ser la novedad en la media cancha de la Selección Mexicana aquí en Guadalajara”, expresó el reconocido periodista en Radio Fórmula. De momento, se sabe que es un hecho que Álvarez volverá a la titularidad por Montes, mientras que Brian Gutiérrez podría salir por Gilberto Mora.

¿Cuándo volverá a jugar México en el Mundial 2026?

La Selección Nacional de México volverá a tener acción el próximo jueves cuando enfrente a Corea del Sur por la jornada 2 del Grupo A. El partido se llevará adelante en el Estadio Akron, hoy llamado Guadalajara, a las 20:00 del Centro de México y podrá seguirse por TV Abierta en el canal 5 de Televisa y el canal 7 de Azteca.