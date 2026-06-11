La espera terminó y la Selección Mexicana está a solo unas horas de debutar en el Mundial 2026 frente a Sudáfrica. Comienza así ese momento especial en el que millones de aficionados dejan a un lado los colores de sus clubes para apoyar al Tri en la máxima competencia del futbol internacional. Sin embargo, para los seguidores de Chivas existe un motivo adicional para ilusionarse, pues varios jugadores rojiblancos tendrán participación importante en el encuentro inaugural de la Copa del Mundo, especialmente aquellos que apuntan a aparecer desde el once inicial.

El caso que más expectativa ha generado es el de Raúl Rangel. Después de semanas de especulación y competencia directa con Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo, todo indica que el Tala será el encargado de defender la portería mexicana no solo ante Sudáfrica, sino durante el resto del torneo. Además, Brian Gutiérrez apunta a ser titular en la media cancha y Roberto Alvarado en el frente de ataque, consolidando la importante presencia rojiblanca dentro del esquema de Javier Aguirre.

La Selección Mexicana está lista para el inicio del Mundial.

Por otro lado, Luis Romo y Armando González iniciarían el encuentro desde el banquillo. En el caso del capitán rojiblanco, la competencia en la media cancha ha sido muy intensa durante todo el proceso mundialista. Mientras tanto, la situación de la Hormiga genera más incertidumbre, pues diversos reportes señalan que actualmente sería la cuarta opción en la delantera para Javier Aguirre, por lo que habrá que esperar para saber si recibe minutos durante el compromiso ante los Bafana Bafana.

Probable alineación de la Selección Mexicana

Raúl Rangel

Israel Reyes

César Montes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Erik Lira

Álvaro Fidalgo

Brian Gutiérrez

Roberto Alvarado

Raúl Jiménez

Julián Quiñones

Probable alineación de Sudáfrica