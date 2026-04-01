Brian Gutiérrez fue uno de los jugadores de Chivas que más brilló en la reciente Fecha FIFA, consolidándose como una de las grandes revelaciones del combinado dirigido por Javier Aguirre. A pesar de no ser titular indiscutible en su club, sus actuaciones le ganaron el reconocimiento incluso de aficionados de otros equipos, quienes lo ven como un futbolista que merece estar sí o sí en el Mundial de 2026.

Tras haber sido titular en ambos partidos, todo apuntaba a que el propio Aguirre lo tiene bien considerado dentro de su esquema. Sin embargo, su lugar en la Copa del Mundo podría no estar completamente asegurado, ya que ha surgido un nombre que podría meterse en la pelea de último momento y complicar su presencia en la lista final.

Se trata de Marcel Ruiz, quien, de acuerdo con declaraciones de su compañero en el Toluca Antonio Briseño, tendría posibilidades de recuperarse a tiempo para el Mundial. A diferencia de lo que se pensaba inicialmente, su lesión de ligamento habría sido parcial y no total, lo que reduce significativamente los tiempos de recuperación. Además, su condición física podría jugar a su favor, permitiéndole volver antes de lo previsto y sumar minutos previos a la Copa del Mundo.

Aun así, el propio Pollo dejó en claro que todo se mantiene como una posibilidad y no como un hecho, ya que el regreso de Ruiz dependerá completamente de su evolución en las próximas semanas. En caso de no lograrlo, tendría que someterse a cirugía como se había planteado inicialmente. Por lo tanto, la situación mantiene en suspenso el panorama de Brian Gutiérrez, cuya convocatoria parecía encaminada tras sus destacadas actuaciones ante Portugal y Bélgica.

Brian Gutiérrez demostró su compromiso con la Selección Mexicana

Más allá de lo futbolístico, Brian Gutiérrez también ha tenido que responder a cuestionamientos sobre su identidad, debido a su paso por selecciones menores de Estados Unidos. Sin embargo, lejos de esquivar el tema, el mediocampista ha dejado clara su postura en distintas ocasiones.

El propio jugador ha expresado que se siente orgulloso de representar a México y que entiende perfectamente la responsabilidad que implica portar esa camiseta, especialmente en un escenario como el Mundial. Con ello, no solo ha respondido a sus críticos, sino que también ha reforzado su imagen como un futbolista comprometido con el Tri.