Luis Romo generó una importante polémica entre la afición de la Selección Mexicana y también entre los seguidores de Chivas luego de declarar que dentro del Tri no se sienten obligados a ganar el partido frente a Corea del Sur, a pesar de jugar en casa y de que muchos consideran que México parte como favorito. Sus palabras provocaron críticas inmediatas, especialmente entre quienes esperaban un discurso más ambicioso de cara a uno de los encuentros más importantes de la fase de grupos.

Ahora, Raúl Rangel parece haberse sumado a una postura similar al negar que México se considere favorito para enfrentar al conjunto asiático. El arquero rojiblanco explicó que, desde su punto de vista, sentirse favorito puede llevar a una relajación peligrosa dentro del terreno de juego. Sin embargo, sus declaraciones también fueron interpretadas por parte de la afición como una muestra de cautela excesiva, alimentando la percepción de que algunos integrantes del Tri prefieren evitar comprometerse públicamente con la obligación de conseguir la victoria.

La postura de Rangel no es un caso aislado dentro de la concentración mexicana. El propio Javier Aguirre evitó señalar a México como favorito durante la conferencia de prensa previa al encuentro, negándose también a comprometerse con un resultado positivo frente a Corea del Sur. Esto podría indicar que existe una línea discursiva impulsada desde el cuerpo técnico. Sin embargo, no todos los seleccionados parecen compartirla, pues Gilberto Mora, a sus 17 años, ha sido uno de los jugadores más contundentes al asegurar que el objetivo del equipo es ganar a toda costa.

Mientras tanto, la prioridad de Raúl Rangel sigue siendo consolidarse como el portero titular de la Selección Mexicana. Aunque fue el elegido por Javier Aguirre para arrancar el Mundial frente a Sudáfrica, los ajustes que el técnico mexicano ha considerado para distintos partidos demuestran que ningún puesto está completamente asegurado. Por ello, el Tala deberá mantener el nivel mostrado en el debut para evitar cualquier sorpresa en los encuentros que vienen.

La Selección Mexicana podría asegurar el liderato de grupo ante Corea, abriéndole la puerta a Guillermo Ochoa

Los rumores que apuntaban a que Guillermo Ochoa sería titular en el partido inaugural finalmente no se cumplieron, pero eso no significa que el histórico guardameta haya quedado fuera de los planes de Javier Aguirre. En caso de que México consiga la victoria frente a Corea del Sur y asegure matemáticamente el liderato del Grupo A, el cuerpo técnico tendría margen para realizar rotaciones en el duelo ante Chequia. Bajo ese escenario, no sería descabellado pensar en una oportunidad para Ochoa, quien podría recibir un partido especial como reconocimiento a su trayectoria mundialista.