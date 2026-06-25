El jugador de Chivas asistió al ex referente del América en una de las imágenes más llamativas de la goleada de México sobre República Checa.

Durante varios años se enfrentaron defendiendo las playeras de los dos clubes más grandes y rivales de México. Roberto Alvarado y Álvaro Fidalgo protagonizaron intensos capítulos del Clásico Nacional entre Chivas y América, incluyendo algunos cruces y discusiones que todavía son recordados por los aficionados.

Sin embargo, la Copa del Mundo 2026 les regaló una postal completamente diferente: el Piojo asistió al ex mediocampista azulcrema para que marcara el tercer gol de México frente a República Checa. La acción llegó en el tramo final del encuentro y sirvió para sentenciar la victoria por 3-0 del Tri, que cerró la fase de grupos con puntaje perfecto.

Para Fidalgo, además, tuvo un significado especial, ya que representó su primer gol en una Copa del Mundo desde que comenzó a representar a la Selección Mexicana tras completar su proceso de naturalización.

La imagen llamó especialmente la atención entre los aficionados por la historia reciente de ambos futbolistas. Durante su etapa en América, Fidalgo se convirtió en uno de los referentes del equipo y disputó numerosos Clásicos ante Chivas. En varios de ellos tuvo encontronazos con jugadores rojiblancos, entre ellos el propio Alvarado, con quien incluso protagonizó algunos cara a cara que todavía circulan en redes sociales.

Alvarado en disputa por el balón con Álvaro Fidalgo (Imago7)

Ahora el contexto es completamente distinto. Ambos forman parte del mismo objetivo y se han convertido en piezas importantes para Javier Aguirre. De hecho, Alvarado atraviesa un gran momento en el Mundial, ya que la asistencia a Fidalgo fue la segunda que registra en el torneo. La primera había llegado en el triunfo por 2-0 sobre Sudáfrica, cuando habilitó a Raúl Jiménez para abrir el marcador. El Piojo, además, ha sido titular en los tres juegos.

Roberto Alvarado en el Mundial 2026