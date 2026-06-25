El guardameta de Chivas igualó una marca que Ignacio Calderón había establecido con México en el Mundial de 1970.

Raúl Rangel sigue acumulando méritos en la Copa del Mundo 2026. El arquero de Chivas volvió a ser titular en la victoria de México por 3-0 sobre República Checa, resultado que permitió al Tri cerrar la fase de grupos con puntaje perfecto y sin recibir goles. La noche también estuvo marcada por el emotivo ingreso de Guillermo Ochoa, quien sumó minutos en su sexto Mundial y recibió una ovación histórica del Estadio Azteca.

Sin embargo, además de la clasificación, el Tala logró algo que muy pocos porteros mexicanos pueden presumir. Tras mantener su arco invicto durante toda la primera ronda, igualó una marca que durante más de medio siglo perteneció a una leyenda de Chivas: Ignacio Calderón.

Para encontrar el antecedente hay que remontarse al Mundial de México 1970. En aquella Copa del Mundo disputada en casa, Calderón fue el guardameta titular de la Selección Mexicana y completó la fase de grupos sin recibir goles. El Tri empató 0-0 ante la Unión Soviética, goleó 4-0 a El Salvador y derrotó 1-0 a Bélgica antes de avanzar a los cuartos de final. Aquella actuación permitió al histórico arquero establecer una marca de 310 minutos mundialistas sin recibir anotaciones.

La conexión con Chivas no es un detalle menor. Ignacio Calderón defendió la portería rojiblanca entre 1962 y 1974, una de las etapas más exitosas en la historia de la institución. Durante su paso por el Guadalajara conquistó tres títulos de Liga, además de varias Copas México y Campeón de Campeones, formando parte de la época del Campeonísimo.

56 años después, otro portero de Chivas destaca en un Mundial

Ignacio Calderón fue uno de los pilares del Campeonísimo, defendió el arco de Chivas durante más de una década y representó a México en dos Copas del Mundo. Durante 56 años fue el único portero rojiblanco que podía presumir una fase de grupos mundialista sin recibir goles. Hoy, gracias a las actuaciones de Raúl Rangel en el Mundial 2026, esa selecta lista ya tiene un nuevo integrante.

Palmarés de Ignacio Calderón con Chivas