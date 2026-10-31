Chivas hizo un anuncio sobre el Estadio Akron para el Clausura 2027 que debía ser de alegría, pero enfureció a la afición.

Chivas es considerado el equipo más popular del fútbol mexicano, con una afición que ronda los 40 millones de seguidores entre México y Estados Unidos. Esta enorme popularidad resulta todavía más evidente en Guadalajara, donde conseguir boletos para los partidos del Rebaño Sagrado en el Estadio Akron se ha convertido en una tarea cada vez más complicada. Y es que, sin importar el momento deportivo que atraviese el equipo, la afición rojiblanca suele responder con una gran asistencia, demostrando el enorme arraigo que tiene la institución entre sus seguidores.

Precisamente, esta situación volvió a quedar demostrada de cara al Clausura 2027, pues Chivas anunció oficialmente que los abonos para el próximo torneo ya se encuentran agotados. La noticia llegó cuando todavía faltan más de dos meses para que comience el siguiente campeonato, confirmando que miles de aficionados ya aseguraron su lugar para acompañar al Guadalajara en sus compromisos como local. Sin embargo, lo que parecía ser una excelente noticia terminó provocando una fuerte polémica en redes sociales, debido a las dificultades que enfrentan muchos seguidores para conseguir un abono.

Y es que uno de los principales problemas señalados por los aficionados es la reventa, una práctica que desde hace tiempo genera molestias entre quienes buscan asistir regularmente al Estadio Akron. De acuerdo con las denuncias de algunos seguidores, una parte de los abonos terminaría en manos de revendedores que aprovechan las facilidades de transferencia de Boletomóvil para comercializar los accesos partido tras partido. Aunque no existe una cifra pública que permita confirmar cuántos abonos son utilizados de esta manera, la percepción de que la reventa limita la disponibilidad de lugares ha generado un creciente descontento entre la afición rojiblanca.

La molestia quedó reflejada en las respuestas a la publicación oficial del Guadalajara, donde numerosos aficionados exigieron al club y a Boletomóvil implementar mayores controles para evitar la compra masiva de abonos. Uno de los principales reclamos está relacionado con la posibilidad de adquirir hasta 10 abonos por persona, una condición que, según los seguidores, facilita que algunos compradores acumulen lugares para posteriormente revenderlos. Por eso, varios aficionados pidieron revisar los límites de compra y los mecanismos de transferencia, con la intención de que más personas puedan asegurar su asistencia sin depender de intermediarios.

Encuesta ¿Debería Chivas poner un límita en el número de abonos que puede comprar una persona? ¿Debería Chivas poner un límita en el número de abonos que puede comprar una persona? Sí, no es justo para los verdaderos aficionados No, cada quién debe apurarse a conseguir el suyo Ya votaron 2 hinchas

Por ahora, habrá que esperar para conocer si la directiva del Guadalajara decide implementar modificaciones en el sistema de venta y transferencia de abonos para futuros campeonatos. Lo que parece evidente es que el Estadio Akron volverá a registrar una enorme demanda de entradas durante el Clausura 2027, especialmente si el equipo consigue mantener el protagonismo deportivo que ha mostrado bajo las órdenes de Gabriel Milito. Sin embargo, que los abonos estén agotados no garantiza que todos los partidos tengan lleno absoluto, pues también dependerá de la asistencia efectiva de los abonados y de la disponibilidad de boletos individuales para cada jornada.

Se abre la conversación de ampliar el Estadio Akron para que puedan entrar más aficionados

La rapidez con la que se agotaron los abonos para el Clausura 2027 también ha provocado que algunos seguidores comiencen a plantear una posibilidad mucho más ambiciosa: ampliar la capacidad del Estadio Akron para permitir el ingreso de más aficionados. Y es que todavía faltan más de dos meses para el próximo torneo y conseguir un abono ya resulta imposible, una situación que se ha repetido durante diferentes campeonatos y que también complica la compra de boletos para partidos individuales. Por eso, cada vez son más los aficionados que consideran que la casa del Guadalajara comienza a quedarse pequeña para la demanda que genera el equipo, aunque hasta ahora no existe un proyecto oficial de ampliación anunciado por la directiva rojiblanca.