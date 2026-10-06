El Chavalón envió un recadito a los aficionados más jóvenes del Guadalajara asegurándoles que el trofeo de campeones está cada vez más cerca con el timonel argentino.

Chivas sufrió una considerable baja de juego durante las semanas recientes dentro de la Liga MX; sin embargo, se mantiene firme entre los candidatos más serios al campeonato del Apertura 2026, en donde Camilo Romero envió un mensaje para los aficionados rojiblancos.

El Chavalón, quien levantara el título en el Verano 97 con el Guadalajara, analizó el presente del conjunto tapatío, en donde se deshizo en elogios por el trabajo que ha realizado Gabriel Milito, por lo que afirmó que vislumbra que el campeonato está cada día más cerca de las vitrinas del Rebaño Sagrado.

“Que piensen que se critica o no se critica al equipo. Hoy están viendo un equipo más estable. Están más cerca de poder quedar campeón de la forma y estilo como lo están haciendo ahorita a como hace cuatro o cinco años atrás, que había una inestabilidad total, con jugadores diferentes. Jugadores que se hablaba más de lo exterior, que llegaron y se fueron, que se compraron 11 jugadores con Peláez y no se quedó ninguno.

“La gente joven tiene, aparte de que juega muy bien el equipo, es alegre y saca resultados importantes. Está más cerca de quedar campeón. Que no se desespere la gente porque no es fácil. Aunque siempre digamos que Chivas tiene que ser candidato a quedar campeón, no es fácil competir contra grandes carteras en un futbol en el que estamos llenos de extranjeros”, declaró en entrevista con Alejandro Ramírez.

Camilo Romero pide la renovación de Gabriel Milito en Chivas

“Soy de la idea de que, independientemente, de la situación que pase con Guadalajara, lo deben de dejar más tiempo para que siga haciendo el trabajo que está haciendo en el Guadalajara“, explicó el exjugador del Rebaño.

¿Quién es Camilo Romero?

El Chavalón fue un defensa lateral que brilló por la fiereza con la que jugaba cada partido, así como por su manera tan potente de pegarle a la redonda. El canterano del Guadalajara debutó en la Temporada 1990-91 y fue campeón en el Verano 97 con Ricardo Ferretti.

Durante su carrera, Camilo Romero jugó en el Guadalajara, Querétaro, Morelia, León, Toros Neza, Pachuca y Puebla, retirándose en el 2005 de las canchas de manera profesional.