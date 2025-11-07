Chivas Femenil dejó escapar la ventaja en los minutos finales y empató 2-2 ante Toluca en la ida de los cuartos de final del Apertura 2025. El resultado, que obliga al Rebaño a ganar en el Nemesio Diez para avanzar, dejó sensaciones encontradas en Antonio Contreras, especialmente por la forma en que llegó el segundo tanto de las Diablas.

“El segundo gol, el minuto 87 creo que es, el balón lo tenemos nosotros en un saque de puerta. Es que el balón es nuestro, y eso es lo que de alguna manera no me gusta”, reconoció el técnico español en conferencia de prensa. “Sabemos que quedan tres minutos, que hay que cerrar al equipo, y tenemos que saber manejar esos tres o cuatro minutos”.

Contreras fue claro al señalar que la jugada del empate no fue responsabilidad individual, sino colectiva: “No solo una jugadora, sino el equipo no supo cerrar un balón de saque de puerta que era nuestro. Estamos hablando del minuto 87. Creo que podíamos haber hecho algo más en ese balón”.

Aun así, el entrenador destacó la actitud de su plantel pese al golpe del cierre: “Me quedo con la actitud, las ganas y un equipo valiente. Fue un partido igualado, como sabíamos que iba a ser, y allí en Toluca será igual. Si ellas creen, yo creo”, sostuvo.

Antonio Contreras confía en Chivas Femenil

De cara a la vuelta, el estratega rojiblanco aseguró que el grupo mantiene la confianza intacta: “Nosotras solo tenemos una opción: ganar. Y lo vamos a hacer con lo que tiene este equipo, con mentalidad, con rigor táctico y con corazón“, concluyó Contreras.