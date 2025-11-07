El primer encuentro regaló paridad, emociones y un empate con sabor a poco para el conjunto rojiblanco. Ahora, todo se definirá este domingo 9 de noviembre, cuando Chivas Femenil visite a Toluca por la vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025.

El doblete de Alicia Cervantes no le alcanzó al Guadalajara para sacar una ventaja en el primer duelo, ya que la delantera francesa Faustine Robert también anotó por duplicado. Ahora, el conjunto rojiblanco está obligado a ganar fuera de casa para continuar en el certamen.

El cuadro dirigido por Antonio Contreras buscará la épica en el Estadio Nemesio Diez, donde debe ganar sí o sí a raíz de que Toluca cuenta con ventaja deportiva por su mejor ubicación en la fase regular. ¡Es a todo a nada para las rojiblancas!

¿Cuándo y dónde juegan Toluca contra Chivas por la Vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025?

El segundo choque entre rojiblancas y escarlatas se llevará a cabo este domingo 9 de noviembre en la cancha del Estadio Nemesio Diez, en un compromiso que está pactado para iniciar a las 21:05 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Toluca vs. Chivas?

El segundo partido de la serie por el pase a las Semifinales será transmitido por las señales de Canal 9, TUDN y VIX+. Sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de Rebaño Pasión.