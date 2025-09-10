Las Chivas de Guadalajara Femenil han tenido algunos problemas para mostrar su mejor futbol en el Torneo Apertura 2025, sin embargo, saben que un buen resultado contra América en el Clásico Nacional, podría catapultarlas en la tabla general, pero sobretodo en el ánimo de cara al resto de la competencia.

Se dieron a conocer los precios de los boletos para este importante compromiso que se disputará el domingo 14 de septiembre y los precios van desde los 200 hasta los 500 pesos en las dos zonas que directiva del conjunto azulcrema puso disponibles en la página de Tickestmaster, que también requiere de un costo extra por el servicio.

Para aprovechar la alta expectativa que siempre genera Chivas, las Águilas armaron una promoción para los dos siguientes partidos como locales frente a las rojiblancas y Pachuca, en la Concacachampions, esto en la zonas Plateas y Especian Club. Solo para ver el duelo contra las rojiblancas el costo es entre 200 y 400 pesos.

América Femenil parte como favorito. FOTO: CLUB AMERICA

En el Estadio Ciudad de los Deportes se permitirá el acceso gratis a los niños y niñas que parten la playera del América, únicamente en la zona de Plateas. Por ello, si algún chivahermano asiste acompañado por un azulcrema únicamente pagaría una entrada, si es menor de edad o viceversa.

Chivas Femenil vs. América: Dónde ver EN VIVO

El partido entre Guadalajara Femenil y América se realizará el domingo 14 de septiembre en el Estadio Ciudad de los Deportes en punto de las 12:00 del día, en la que se espera sea una estupenda asistencia al reciento capitalino. El juego se podrá observar por la señal de TV abierta en el Canal 9 de Televisa para todo el país y algunos lugares de Estados Unidos.