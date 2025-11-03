Chivas Femenil logró quedarse con la victoria ante Necaxa, pero no le sirvió para quedarse con la quinta posición de la tabla general de posiciones y enfrentará a Toluca en los Cuartos de Final de la Liguilla. Por otro lado, la Liga MX confirmó día, horario y TV para ver el juego de las chingonas ante el conjunto escarlata.

El equipo de Antonio Contreras tuvo un andar muy irregular debido a que perdió puntos impensados si uno comenzaba a analizar el calendario que tenía. En este torneo el Guadalajara perdió ante el débil Santos Laguna y rescató dos empates contra Cruz Azul y Puebla. A su vez, ante rivales directos como las Diablas Rojas se perdió por 2-0.

Finalmente, Chivas Femenil no cerró en la quinta posición y enfrentará a Toluca en los Cuartos de Final de la Liguilla. La mala noticia de este cierre en la fase regular es que perdió la ventaja deportiva, por lo que el empate no sirve para clasificar.

Chivas Femenil superó a Necaxa. (Foto: IMAGO7)

Cuándo, dónde y cómo ver la ida de Chivas Femenil Femenil vs. Toluca

La ida de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, Chivas será local ante Toluca en el Estadio Akron el próximo jueves 6 de noviembre a las 21:00 horas, tiempo del Centro de México. El partido será transmitido por Amazon Prime, Tubi y en el canal de YouTube de la Liga MX Femenil.

Día, hora y transmisión de la vuelta entre Toluca y Chivas Femenil

La vuelta entre Toluca y Chivas Femenil por los Cuartos de Final de la Liguilla se jugará el próximo domingo 9 de noviembre a las 21:15 horas, tiempo del Centro de México, en la cancha del Estadio Nemesio Diez. El juego será transmitido por TUDN, Canal 9, VIX Premium y el canal de Youtube de la Liga MX Femenil.