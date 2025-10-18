Chivas Femenil no tiene margen de error, por lo que deberá meterse al Estadio Hidalgo, casa del actual campeón del Circuito Rosa, el Pachuca, en búsqueda de tres puntos que le permitan asegurar el terminar en el top 4 del Apertura 2025 de cara a la Liguilla.

El Guadalajara cometió un error fatal el pasado fin de semana al no poder doblegar al Puebla en el Estadio Akron, empatando y dejando escapar dos puntos, los cuales le darían mayor tranquilidad en esta etapa final de la fase regular, por lo que es necesario doblegar a las Tuzas para asegurar el quedarse arriba del Toluca.

El chiverío presume 30 puntos, por lo que requiere de un triunfo para llegar a 33 y superar a las Diablas Rojas que derrotaron a las Centellas en esta jornada 16. El terminar entre los mejores cuatro lugares asegura el cerrar de local la instancia de Cuartos de Final, por lo menos.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas Femenil contra Pachuca por la jornada 16 del Apertura 2025?

El compromiso entre tapatías e hidalguenses se llevará a cabo el próximo domingo 19 de octubre en la cancha del Estadio Hidalgo, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas Femenil vs. Pachuca?

El duelo entre Chivas Femenil y Pachuca será transmitido en exclusiva por la señal de Tubi; sin embargo, recuerda que en Rebaño Pasión te mostraremos todos los detalles del choque entre rojiblancas e hidalguenses.