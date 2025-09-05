Chivas Femenil sintió alivio al volver al triunfo luego de pasar el peor momento de juego en lo que va del año. El Rebaño Sagrado venció por 1-2 a León en la jornada 10 del Apertura 2025 y consiguió 3 puntos de oro. Los goles los marcaron Alicia Cervantes y Joselyn de la Rosa. Luciana Riefkohl había anotado el empate parcial.

Las alarmas se encendieron en la fecha anterior porque la derrota contra Tigres UANL, además de haber sido contundente, mandó al equipo afuera de los 8 mejores. El objetivo de la fase regular para el equipo de Antonio Contreras es quedar en zona de Liguilla, y lo más arriba que se pueda.

Tabla de posiciones durante la jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil. (Captura ligafemenil.mx)

De esta manera, la victoria contra las esmeraldas permite volver al lote de clasificados, al menos de manera provisoria. La alegría del triunfo no solo sirvió para subir en la tabla, sino que también entrega confianza y corta un mal momento donde se acumulaba una sola victoria en los últimos 6 partidos.

Ahora, el Guadalajara acumula 17 puntos sobre 30 disputados. La cosecha de unidades se debe a 5 triunfos, 2 victorias y 3 empates. Además, volver a festejar es importante por el próximo partido que se asuma en el horizonte y es el Clásico Nacional, nada menos.

Chivas Femenil debe medirse contra el América en la jornada 11

A partir de las 12 horas del domingo 14 de septiembre, Chivas Femenil visitará al equipo que es el mejor del Apertura 2025 hasta el momento. El Club América ganó 8 de los 9 partidos que disputó, con una sola derrota, por lo que suma 27 puntos y es el líder del torneo.