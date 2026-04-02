Tras la victoria contra Mazatlán, Chivas Femenil volverá a tener acción este fin de semana cuando visite a Tigres UANL por la jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX. Por esta razón repasa cómo, cuándo y por dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO el duelo de las chingonas ante las Universitarias de Nuevo León.

El equipo de Antonio Contreras sumó puntos importantes esta noche en el Estadio Jalisco debido a que superó al equipo de Sinaloa y no perdió pisada a los puestos importantes de la tabla general de posiciones. De momento se ubica en la sexta posición con 31 puntos y cuenta con un partido menos.

En la jornada 16 enfrentará a Tigres que enfrentó a Tijuana en el Estadio Caliente y se impuso por 2-0. La actualidad se ubica en la quinta posición con 34 unidades, pero se mantiene como candidatas al título.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra Tigres por la jornada 16 del Clausura 2026?

El Guadalajara y el conjunto auriazul se enfrentarán el próximo domingo 5 de abril en el Volcán de Nuevo León. El partido está pactado para jugarse a las 18:00 del Centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO Tigres UANL vs. Chivas Femenil por la jornada 16 del Clausura 2026?

El partido entre Chivas y Tigres se podrá ver en México solamente por Fox One y en Fox Sports. De todas maneras, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda en Nuevo León.