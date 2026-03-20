Chivas Femenil tendrá una prueba de alto calibre la noche de este viernes, cuando visite a Rayadas de Monterrey, actual líder del Clausura 2026, en un duelo que promete intensidad de principio a fin. El escenario no será sencillo, ya que las regiomontanas se hacen fuertes en casa, pero el Rebaño llega con sed de revancha tras el polémico partido ante Pachuca, donde un arbitraje cuestionado les arrebató la victoria.

El Guadalajara Femenil afronta este compromiso ubicado en la quinta posición de la tabla con 26 puntos. Se encuentra justo detrás de Rayadas, Pachuca, Tigres y América, estos últimos empatados con 27 unidades, lo que mantiene la pelea cerrada en la parte alta. Además, Chivas cuenta con un partido pendiente ante FC Juárez, lo que podría modificar el panorama en los próximos días.

Del otro lado estará un rival que ha sido prácticamente imbatible. Rayadas llega como líder invicto del torneo con 32 puntos, producto de 10 victorias y dos empates, consolidándose como el equipo más sólido hasta ahora. Por ello, el Guadalajara necesitará un partido perfecto si quiere quitarle el invicto a Monterrey y dar un golpe de autoridad en el campeonato.

¿Va por TV Abierta el Rayadas de Monterrey vs Chivas Femenil?

Buenas noticias para la afición rojiblanca. El partido sí podrá verse completamente gratis por televisión abierta, ya que será transmitido a través de Canal 9 y TUDN. Además, también estará disponible en el canal oficial de YouTube de la Liga MX Femenil, mientras que en streaming podrá seguirse por Vix Premium, aunque esta última opción es de pago.

¿A qué hora se juegan Rayadas de Monterrey vs Chivas Femenil en el Clausura 2026?

El encuentro entre Rayadas y Chivas Femenil se disputará este viernes 20 de marzo en el Estadio BBVA, en un duelo correspondiente a la Jornada 13 del Clausura 2026. El silbatazo inicial está programado para las 20:00 horas, tiempo del centro de México, en lo que promete ser uno de los partidos más atractivos de la jornada.