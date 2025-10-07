En Chivas todo el mundo estuvo muy al pendiente de lo que iba a suceder ante Pumas, tanto en la rama femenina como masculina, y por suerte fue victoria para los equipos de Gabriel Milito y Antonio Contreras. Por otro lado, en las fuerzas básicas también hubo acción en una jornada en la que se ganaron en la mayoría de los encuentros.

Pumas UNAM 2(2)-2(4) Chivas Sub-21

El equipo de Pepe Meléndez volvió a la senda de la victoria con la presencia de Luis Olivas, jugador del primer equipo. En los 90 minutos Carlos Corona anotó un golazo al ángulo, mientras que Zepeda amplió la diferencia, pero los Universitarios lograron el empate. En los penales el conjunto rojiblanco se hizo fuerte y logró el punto extra con un Romero que atajó dos penales.

Chivas superó en penales a Pumas. (Foto: IMAGO7)

En la tabla de posiciones el Guadalajara se encuentra en la décima posición con 10 puntos, a dos unidades de Puebla que es octavo. Por otro lado, en la tabla de goleo Leonardo Torres, goleador del Rebaño Sagrado, es 24° con tres tantos.

Pumas UNAM 2-0 Chivas Sub-19

El equipo de Benny Ferreyra venía de tener un buen fin de semana debido a que había superado por 2-0 a Puebla. El domingo ante Pumas el Guadalajara perdió por 2-0 y se encuentra en la décima posición con 18 puntos, a una unidad de Santos Laguna que es octavo y último clasificado directo a la Liguilla.

Chivas Femenil Sub-19 1-0 Atlas

El equipo de Faustino Torres venía de perder ante Rayadas de Monterrey por 4-2, por lo que necesitaba volver a sumar. El domingo tenía una dura parada ante las líderes del Grupo 2: Atlas. Chivas Femenil logró quedarse con la victoria gracias a la anotación de Cynthia González.

De esta manera, las rojiblancas cerraron la jornada 13 en la quinta posición con 15 puntos, a tres unidades de Tijuana que son cuartas. Cabe destacar que Cynthia González es la goleadora del Guadalajara con seis goles y se ubica en la cuarta posición en la tabla de goleo.

Chivas Sub-17 1-0 Atlas

Los dirigidos por Alberto Ascencio venían de tener una dura derrota contra Rayados de Monterrey, pero ante Atlas volvió a ganar por 1-0 por un autogol y ser cerrar la fecha en la quinta posición con 15 puntos en el Grupo 2. Por otro lado, el goleador del Rebaño Sagrado es Uziel Vargas quien es 23° en la tabla de goleo con tres anotaciones.

Chivas Sub-15 1-0 Atlas

Las Chivas Sub-15 de Alexis Coyote enfrentaron a Atlas y ganaron 3-0. Gael Aguilar al 48’, Erick Galíndez al 74’ y Ángel Morales al 87’ fueron los responsables para que el Rebaño Sagrado se floree ante los rojinegros.

Esta victoria deja en la segunda posición a Chivas en el Grupo 2 con 27 puntos, misma línea de unidades que Rayados de Monterrey. Por otro lado, Dilan Dasael Padilla se mantiene como goleador del conjunto rojiblanco con 4 goles y es 18 en la tabla de goleo.