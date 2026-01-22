El que apunta a ser el último refuerzo de Chivas en este mercado es Cruz Medina, quien fue anunciado oficialmente este miércoles y tendrá como primer paso su incorporación al Tapatío. La idea del Club es que el juvenil tome ritmo competitivo y comience a adaptarse al estilo de juego de la institución, por lo que ahora la gran incógnita es cuándo se dará su debut, con muchos aficionados señalando el duelo ante Tepatitlán como una posible fecha.

En la Liga de Expansión, no hubo la misma pausa que en la Liga MX, por lo que el calendario se mantiene con normalidad. El partido correspondiente a la Jornada 3 se disputará este viernes, con Tepatitlán como local administrativo, aunque cabe recordar que en este torneo el Tapatío también juega en el Estadio Gregorio “Tepa” Gómez, por lo que ambos equipos, en los hechos, estarán “en casa”.

Tapatío “visita” al Tepatitlán en la Jornada 3.

Sin embargo, el debut de Cruz Medina en este encuentro está prácticamente descartado. Para empezar, su registro aún no aparece en la página oficial de la Liga de Expansión y, además, hasta el último reporte del Club, el mediocampista todavía no ha tenido su primer entrenamiento con el Tapatío, lo que complicaría su adaptación inmediata al funcionamiento del equipo.

Por lo mismo, lo más probable es que Medina pueda ver sus primeros minutos hasta la Jornada 4, cuando el Tapatío enfrente a Leones Negros jugando como local en el Estadio Tepa Gómez. Este escenario facilitaría su adaptación, al no tener que trasladarse a otra ciudad ni enfrentarse a condiciones distintas a las que recién comienza a conocer.

Con apenas dos partidos jugados, el Tapatío también ha iniciado de gran forma el torneo

El Tapatío ha tenido un arranque positivo en el Clausura 2026, manteniéndose invicto tras dos jornadas. El filial rojiblanco empató en la Jornada 1 como visitante ante el Atlético La Paz y posteriormente consiguió una victoria ante Venados jugando como local. Con este panorama, se espera que la racha positiva continúe, ahora con la incorporación de Cruz Medina como una pieza a seguir de cerca en el proyecto.