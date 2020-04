Exclusiva BolaVIP: Oswaldo Sánchez quiere al Atlas pero su corazón está con las Chivas de Guadalajara

Oswaldo Sánchez, legendario ex portero de las Chivas de Guadalajara, sostuvo una plática de manera exclusiva con BolaVIP y Chivas Pasión, en la que aprovechó para dilucidar antiguos dichos sobre el afecto que le guarda al Atlas y reiterar que su corazón es rojiblanco, a pesar de su salida abrupta e inesperada del redil en 2006.

Ya han pasado más de cinco años de su retiro deportivo oficial pero, hace algunos días, "San" Oswaldo volvió a convertirse en noticia, gracias a unos dichos sobre su cariño por los rojinegros. Casi de inmediato, los aficionados de los Zorros reaccionaron en las redes sociales y, en su mayoría, desmintieron al ex arquero de la selección mexicana, sin creerle nada de lo que manifestó.

El recordado portero rojiblanco platicó con Chivas Pasión

El ex guardameta rojiblanco, durante una extensa entrevista exclusiva con Chivas Pasión vía telefónica por la cuarentena preventiva debido al coronavirus, dialogó sobre esta situación y buscó dejar todo aclarado, volviendo a expresar su cariño por los rojinegros, pero destacando que su corazón es netamente rojiblanco.

"San" Oswaldo se refirió, durante su conexión telefónica, a los casi 70 años de sequía de los rojinegros y señaló que "en México somos muy dados a magnificar y a ver las cosas negativas de un contexto. Yo me refiero a que yo quiero al Atlas, me encantaría verlo campeón, porque es un equipo que tiene muchísimo (tiempo) sin serlo" y reconoció que "es un equipo que me formó, un equipo que respeto mucho, en el cual crecí como ser humano y como persona, y que me encantaría que estuviera bien".

El recordado portero rojiblanco, durante la entrevista con BolaVIP y Chivas Pasión, no perdió la oportunidad para dilucidar qué club es el dueño de sus sentimientos futbolísticos y reiteró que "está muy claro que mi equipo de cuna y nacimiento es Chivas, porque mi abuelo y mi padre me lo inculcaron. La gente sabe perfectamente que yo soy chiva de corazón".