Filtrado: Chivas venderá todo lo que no sea necesario en su plantilla por la crisis actual del coronavirus

La información �� la tiene el @franco_record



��Chivas venderá todo lo que no sea necesario por crisis



��Osorio no se atreve en México



��Puro romanticismo en la vuelta de Rubens



��Lo de Roger a Pachuca no se hace



��A Billy se le acumulan problemas https://t.co/9aTqiXwf6N pic.twitter.com/2ag8CUVxjW