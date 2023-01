Para las Chivas de Guadalajara hay buenas noticias previo al partido que sostendrán dentro de la Jornada 1 frente a Monterrey en el debut por el Torneo Clausura 2023, ya que sus tres refuerzos podrán tomar parte si así lo desea el estratega Veljko Paunović desde el arranque o como suplentes, toda vez que aparecen registrados en la página oficial de la Liga MX.

Hasta la noche de este jueves 5 de enero, en el portal oficial del futbol mexicano los elementos que regresaron al Rebaño Sagrado para esta nueva campaña no estaban dentro de la plantilla, por ello llama la atención que apenas un día antes de que hagan su aparición en el certamen, cuentan con su respectivo registro así como el respectivo número que portarán para buscar aportar sus mejores cualidades a los objetivos de la institución.

Victor Guzmán, Daniel Ríos y Ronaldo Cisneros están listos para ser considerados como una opción en Chivas, aunque todo apunta a que solamente el Pocho sería titular, sin embargo, le juega en contra que apenas tuvo algunos días de entrenamientos, lo mismo que Ríos, aunque su posición parece una de las más requeridas en esta plantilla que tampoco cuenta con Alexis Vega en su mejor momento.

Por su parte, el caso de Ronaldo Cisneros es muy particular, ya que no pudo jugar en la gira por España debido a que presentó problemas estomacales y en la Copa Sky tampoco fue tomado en cuenta porque no lo pudieron registrar para el certamen amistoso, por lo que el atacante, quien se perfilaba para ser titular ante la salida de Ángel Zaldívar y José Juan Macias lesionado, también tiene un panorama en contra, y es precisamente con Daniel Ríos y con Santiago Ormeño con quiene luchará por un lugar en el 11 estelar.

Chivas vs. Monterrey: ¿Cuándo, a que hora ay cómo ver EN VIVO?

Será este sábado 7 de enero del 2023 a partir de las 21:10 horas, tiempo del centro de México, que Guadalajara hará su aparición en el Clasuara 2023. Debido a que el compromiso se disputará en la cancha del Estadio BBVA de Monterrey, el compromiso entre regiomontanos y rojiblancos será exclusiva por la señal de Fox Sports Premium. Recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de Rebaño Pasión.

