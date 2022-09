Una de las principales fortalezas que mostró Chivas a lo largo del torneo es la fortaleza defensiva, en donde una de sus principales figuras en el campeonato ha sido su guardameta Miguel Jiménez; sin embargo, también ha cometido algunas desatenciones que han redituado en goles de los adversarios.

En el compromiso de media semana contra Tigres, el Wacho fue señalado en dos goles de los felinos, en el primero debido a que no calculó bien el rebote del esférico y en el tercero por no atacar adecuadamente tras el disparo de media distancia, dejando el rebote a merced de los atacantes felinos.

Sin embargo, Jiménez aseguró que no siente presión, sino todo lo contrario, prefiere disfrutar la oportunidad que se le ha brindado, aunque sabe que la portería es una posición muy ingrata en la que un error suyo se magnífica, pero aseguró que debe darle la vuelta rápidamente.

“Todo el mundo habla de presión, créeme que no lo estoy, lo disfruto. Me costó muchísimo tiempo estar acá como para estar presionado, pero no. Lo estoy disfrutando, es una posición muy jodida en donde si te equivocas debes darle la vuelta inmediatamente, ya pasó y hay que darle la vuelta a la página, seguir disfrutando”, declaró el cancerbero rojiblanco a la Liga Mx.

¿Cuándo se jugará el Clásico Nacional de Liga Mx?

El compromiso entre Chivas y América correspondiente a la jornada 15 del Apertura 2022 está pactado para disputarse el próximo 17 de septiembre en la cancha del Estadio Azteca, duelo que está programado para arrancar en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

