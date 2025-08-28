El Guadalajara se prepara para enfrentar a Cruz Azul en una etapa del Apertura 2025 de la Liga MX en la que enfrentará a cuatro equipos candidatos al título. En medio de este contexto, Gabriel Milito recibe espaldarazo por parte de Alan Mozo al afirmar que es el momento de demostrar lo trabajado y que confían plenamente en el entrenador argentino. A su vez, se hizo cargo del momento que vive el equipo.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado se encuentra en una crisis deportiva debido a que es el 16° de la tabla general de posiciones con cuatro puntos. La única manera de salir adelante es con una victoria que los dejaría a tiro de los puestos de clasificación.

En medio de este contexto, Alan Mozo se hizo cargo de los resultados que han dado Chivas en el último tiempo. “Sé que los resultados últimamente no han sido los mejores, pero creo que la intención (de juego) se ha visto reflejada y también quería usar este momento para agradecer a la afición y decirles que los necesitamos”, expresó.

Y agregó: “Nos jugamos muchas cosas este mes que comienza, se vienen rivales de mucha jerarquía y creo que es el momento perfecto para dar un paso hacia adelante. Todos tenemos una confianza en Gabriel Milito y todo su cuerpo técnico, pero llegó el momento de que cada uno de nosotros tome responsabilidad y demostrar”.

¿A qué hora y por dónde ver Chivas vs. Cruz Azul?

El juego entre Chivas y Cruz Azul se llevará adelante el próximo sábado 31 agosto en el Estadio Akron a las 19:07 del Centro de México. El juego en México se podrá ver solamente por Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos solamente por Telemundo.