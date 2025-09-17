Las Chivas de Guadalajara jugarán este miércoles su partido pendiente de la Jornada 1 ante los Tigres de la UANL dentro de la Torneo Apertura 2025, en lo que será la mejor oportunidad para que sumar una nueva victoria que los catapulte en la tabla de posiciones de la mano del estratega Gabriel Milito.
El Rebaño Sagrado llega con el ánimo por las nubes, luego de vencer al América en el Clásico Nacional, por lo cual reciben en casa el partido pospuesto de la Fecha 1 que no se pudo jugar por las malas condiciones del Estadio Akron, con el cual tratarán de mantener la línea ascendente y sumar otros tres puntos.
Por el momento Chivas cuenta con siete unidades en el puesto 11 de la tabla de posiciones, por lo que si logran una nueva victoria se colocarían a una unidad de los lugares de PlayIn, razón que le da mayor relevancia al enfrentamiento.
Alineación de Chivas vs. Tigres
- Raúl Rangel
- Luis Romo
- Miguel Tapias
- Diego Campillo
- Bryan González
- Miguel Gómez
- Erick Torres
- Fernando González
- Santiago Sandoval
- Efraín Álvarez
- Armando González
Alineación de Tigres vs. Chivas
- Nahuel Guzmán
- Juan Sánchez
- Marco Farfán
- Edgar López
- Juan Brunetta
- Diego Lainez
- Javier Aquino
- Rómulo Zanré
- Bernardo Parra
- Ángel Correa
- Ozziel Herrera