Las Chivas de Guadalajara jugarán este miércoles su partido pendiente de la Jornada 1 ante los Tigres de la UANL dentro de la Torneo Apertura 2025, en lo que será la mejor oportunidad para que sumar una nueva victoria que los catapulte en la tabla de posiciones de la mano del estratega Gabriel Milito.

El Rebaño Sagrado llega con el ánimo por las nubes, luego de vencer al América en el Clásico Nacional, por lo cual reciben en casa el partido pospuesto de la Fecha 1 que no se pudo jugar por las malas condiciones del Estadio Akron, con el cual tratarán de mantener la línea ascendente y sumar otros tres puntos.

Por el momento Chivas cuenta con siete unidades en el puesto 11 de la tabla de posiciones, por lo que si logran una nueva victoria se colocarían a una unidad de los lugares de PlayIn, razón que le da mayor relevancia al enfrentamiento.

Chivas le di una dura lección al América. Foto: Imago7/Diego Padilla

Alineación de Chivas vs. Tigres

Raúl Rangel

Luis Romo

Miguel Tapias

Diego Campillo

Bryan González

Miguel Gómez

Erick Torres

Fernando González

Santiago Sandoval

Efraín Álvarez

Armando González

Alineación de Tigres vs. Chivas