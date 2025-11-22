El proyecto de Gabriel Milito en Chivas, que hoy luce como uno de los más sólidos y prometedores de la Liga MX, no siempre tuvo el viento a favor. El Apertura 2025 inició con resultados irregulares y dudas sobre su continuidad, pero el tiempo, el trabajo y la adaptación del plantel hicieron que el panorama cambiara por completo, al punto de perfilar al Rebaño como serio aspirante al título.

Tras firmar el mejor cierre de fase regular del torneo, Chivas se ha colocado firmemente entre los candidatos al campeonato, y ahora la cuenta oficial de Chivas TV publicó un video destacando las virtudes de Milito como estratega, cualidades que seguramente los rivales estudiarán muy de cerca antes de enfrentarse al Guadalajara en la Liguilla.

El primer punto que destaca el video es la capacidad de Milito para ajustar los partidos sobre la marcha, lo que ha convertido a Chivas en el equipo que más goles anota por parte de sus suplentes. Además, resaltan la intensidad con la que el equipo inicia cada encuentro: el Rebaño es el club más goleador en los primeros 15 minutos del torneo, con seis anotaciones que muestran su agresividad desde el silbatazo inicial.

El análisis también hace énfasis en la producción ofensiva en los cierres de partido, pues Chivas suma nueve goles en los últimos 15 minutos, siendo el segundo equipo más efectivo de la Liga MX en ese lapso. Finalmente, Chivas TV subraya el poder goleador del equipo bajo Milito, alcanzando su mayor cuota de goles desde 2008, con un total de 29 tantos en la fase regular.

Chivas perdió contra Cruz Azul en fase regular, pero hoy es favorito

Aunque el Guadalajara terminó por debajo de Cruz Azul en la Tabla General y perdió ante ellos en su duelo de temporada regular, hoy es considerado el favorito para avanzar a semifinales del Apertura 2025. Sin embargo, antes de pensar en ello, deberán disputarse los Cuartos de Final, los cuales se jugarán —si no hay cambios— el próximo jueves y domingo.