Las Chivas de Guadalajara dejaron mucho que desear el fin de semana con la derrota contra Toluca, por ello es indispensable que sumen de a tres puntos esta noche cuando se enfrenten a Necaxa en el encuentro por la Jornada 10 dentro del Torneo Apertura 2025.

El Rebaño Sagrado llega en una situación muy complicada, ya que se pensaba que la victoria en el Clásico Nacional ante América sería suficiente para despertar al equipo, pero de los últimos nueve puntos ganó cuatro y contra los Diablos Rojos quedaron al descubierto las carencias defensivas de la escuadra que dirige Gabriel Milito.

1.- Horario

Las Chivas le harán los honores a Necaxa este martes 23 de septiembre del 2025 a las 19:07 horas tiempo del centro de México, con la única misión de volver a la senda de la victoria, para recuperar parte del camino perdido en el arranque de la campaña.

Foto tomada de la Liga MX.

2.- Árbitro

Maximiliano Quintero Hernández será el silbante central de este partido y estará asistido por Jorge Antonio Sánchez y Mauricio Nieto Torres como auxiliares. Mientras que el cuarto árbitro será Héctor Salvador Solorio, en tanto que Víctor Alfonso Cáceres y Manuel Alfonso Martínez estarán a cargo del VAR.

Foto tomada de la FMF.

3.- Estadio

Este partido no tiene margen de error para el entrenador Gabriel Milito, en su deseo de mejorar su posición en la clasificación general, se jugará en el Estadio Akron en Guadalajara, Jalisco, ubicado en el municipio de Zapopan que tiene asegurada una gran asistencia.

La casa de las Chivas, el Estadio Akron. FOTO: IMAGO7

4.– Uniforme

Guadalajara será local por sexta vez en el certamen, por lo que podrá echar mano de su uniforme estelar que es con la camiseta rojiblanca con vivos en azul marino, el short en azul marino y la calcetas también en color azul marino.

El uniforme de los rojiblancos ante Necaxa. Foto: Imago7/Diego Padilla

5.- Transmisión

Este encuentro entre Guadalajara y los dirigidos por Fernando Gago, se podrá ver por la señal de Amazon Prime para todo México, así como en Telemundo Deportes en Estados Unidos. Te recordamos que en Rebaño Pasión tendremos todos los detalles.