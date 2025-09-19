Las Chivas de Guadalajara jugarán el partido de la Jornada 9 dentro del Torneo Apertura 2025 frente a Toluca, con la única misión de volver a la senda de la victoria como lo hicieron el fin de semana pasado cuando se impusieron al América en el Clásico Nacional.

El Rebaño Sagrado dejó escapar la opción de llevarse los tres puntos ante los Tigres de la UANL a media semana en el partido pendiente, sin embargo, sumaron un punto gracias a la igualada 0-0. Gabriel Milito sabe que si quiere confirmar el repunte tienen que dar un golpe de autoridad contra el campeón de la Liga MX.

Chivas vs. Toluca: Dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 9

Las Chivas le harán los honores a los Diablos Rojos en un duelo que se realizará en la cancha del Estadio Akron que tiene garantizada una estupenda asistencia, debido a que los rojiblanco vienen a la alza, luego de salir de los últimos lugares de la tabla general.

Chivas tiene ocho puntos en lo que va del torneo. Foto: Imago7/Diego Padilla

Este importante compromiso frente a los mexiquenses tiene pactado su inicio en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México y se podrá seguir en vivo y en exclusiva por la señal de Amazon Prime en todo el país, mientas que en Estados Unidos se podrá observar por Telemundo Deportes y en Rebaño Pasión tendremos todos los detalles.

La alineación probable de Chivas vs. Toluca

Con la serie de lesiones que han presentado los rojiblancos en los días recientes, así como saltarían a la cancha del Gigante de Zapopan: Raúl Rangel en la portería; Diego Campillo, Miguel Tapias, Gilberto Sepúlveda, Bryan González y Miguel Gómez en la defensa; en el medio campo Rubén González, Luis Romo y Santiago Sandoval y al frente Cade Cowell con Efraín Álvarez.