Chivas dio un golpe de autoridad en el Clásico Tapatío. Con un contundente 4-1 sobre Atlas, el Rebaño Sagrado no solo se quedó con el orgullo de Guadalajara, sino que se metió en puestos de Liguilla directa y se ilusiona con dar pelea en el Apertura 2025. A dos jornadas para el cierre de la fase regular, el equipo de Gabriel Milito está en la sexta posición con 23 unidades.

Sin embargo, la lucha está muy reñida. Tijuana y Pachuca, ambos con 21 unidades, siguen al acecho y todavía pueden desplazar a Chivas si los resultados se combinan. De hecho, los Tuzos pueden recuperar su ubicación si vencen a Toluca. Todo se definirá en las próximas dos jornadas y hasta el Atlas, reciente víctima del Rebaño, podría influir en el destino rojiblanco.

El calendario le presenta a Chivas un cierre exigente: primero visitará a Pachuca en la Jornada 16, un duelo directo por el sexto puesto; y cerrará en casa ante Monterrey, que pelea en la parte alta de la tabla. El Guadalajara depende de sí mismo, pero si no gana, podría necesitar de una ayuda del Atlas para asegurar su boleto.

En la última jornada, Atlas -que todavía tiene chances de Play-In- se enfrentará a Tijuana, uno de los dos equipos que pelean con Chivas por el sexto lugar. Los Xolos buscarán llegar bien parados a la última jornada aprovechando el mal momento de Pumas, su próximo rival, a sabiendas de que el Rebaño y los Tuzos se enfrentarán entre sí.

En otras palabras, el mismo Atlas al que Chivas goleó y dejó en crisis podría ser, de manera indirecta, su aliado en la definición. Si el conjunto rojinegro logra frenar a Xolos en la fecha 17, y el Rebaño suma lo suficiente ante Tuzos y Rayados, el boleto directo a la Liguilla estará prácticamente garantizado.

Así se define el sexto cupo para la Fiesta Grande

Jornada 15 (pendiente)

Pachuca vs. Toluca (L)