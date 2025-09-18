Chivas igualó 0-0 ante Tigres UANL por el encuentro postergado de la Jornada 1 del Apertura 2025, un resultado que no convenció pero que dejó algunas buenas noticias, como el hecho de volver a tener una valla invicta después de mucho tiempo. De cara a lo que viene, un factor importante será el regreso de algunos jugadores lesionados.

El entrenador rojiblanco, Gabriel Milito, ha tenido ciertos contratiempos desde que comenzó su ciclo al frente del Rebaño. Actualmente son cinco los lesionados que no están disponibles. El Guadalajara opta generalmente por manejar con cuidado las lesiones, priorizando la recuperación de sus futbolistas antes de forzar regresos.

Leonardo Sepúlveda y Alan Mozo fueron operados y se estima que estarán fuera varias semanas más, perdiéndose lo que resta de la fase regular. Daniel Aguirre, quien había comenzado el semestre como titular, está fuera por tiempo indeterminado tras lesionarse en el encuentro ante Xolos de Tijuana.

Daniel Aguirre sufrió una lesión en el muslo y tiene fecha incierta de regreso (Imago7)

Por su parte, dos de los referentes de la plantilla tampoco pudieron estar ante Tigres. Érick Gutiérrez se quedó fuera de la banca ante Tigres por precaución, pero podría estar disponible ante Toluca; mientras que Roberto Alvarado sigue con molestias en el tobillo tras el partido contra América y su participación ante los Diablos parece poco probable.

A estos cinco se suman otros futbolistas que han sufrido lesiones o molestias durante el semestre y que han limitado su participación: Miguel Tapias, Luis Olivas, José Castillo, Richard Ledezma, Miguel Gómez, Chicharito Hernández y Omar Goveahan estado afectados en determinados encuentros.

Camberos y Padilla, convocados para el Mundial Sub-20

Además, el Rebaño perderá a dos jóvenes promesas por sus convocatorias al Mundial Sub-20: Hugo Camberos y Yael Padilla. Entre lesiones y compromisos internacionales, Milito deberá adaptare a estas bajas y reestructuras el equipo sin perder competitividad.