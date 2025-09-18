Las Chivas de Guadalajara finalmente cortaron una racha que pesaba sobre el ánimo colectivo, tanto del equipo como de la afición. Con el empate sin goles ante Tigres, el Rebaño puso fin a sus cinco meses sin lograr mantener su portería a cero.

El choque postergado ante Tigres por la jornada 1 del Apertura 2025 sirvió para que el Rebaño ratificara la sensación de mayor fortaleza defensiva que ya había mostrado en el Clásico Nacional ante América. De hecho, es la primera valla invicta en lo que va del ciclo comandado por Gabriel Milito.

Tala Rangel volvió a mantener su valla invicta después de 16 partidos, ya que ante Puebla el que atajó fue Dragón García (Jam Media)

Desde aquel 1-0 ante Puebla por la Jornada 16 del Clausura 2025, con Gerardo Espinoza como entrenador, el Guadalajara había encajado en cada uno de los partidos oficiales disputados, ya sea por Liga MX o Leagues Cup. Los problemas defensivos se volvieron una especie de maldición, con rivales que castigaban cualquier descuido.

El empate con Tigres sin recibir goles no sólo rompe la estadística, sino que puede otorgar una mayor confianza a un equipo que ya parecía acostumbrado a estar en desventaja en el marcador. Esta mejora puede ser un buen punto de partida para encarar lo que resta de la fase regular.

La racha de Chivas sin vallas invictas

En total, tuvieron que pasar 11 partidos oficiales para que el Guadalajara lograra volver a mantener su portería en cero: