Las Chivas de Guadalajara igualaron sin goles ante Tigres UANL por el partido pendiente de la Jornada 1 del Apertura 2025 de la Liga MX. El encuentro, que se retrasó por las fuertes lluvias, tuvo un dominio cambiante pero no le permitió a Armando González extender su racha goleadora.

La Hormiga volvió a partir desde la banca, ya que Gabriel Milito optó por Cade Cowell como su delantero más avanzado. Con su ingreso en la segunda mitad llegaron las chances de gol más claras para el Rebaño, incluyendo un penal que fabricó el propio canterano pero que Efraín Álvarez no pudo cambiar por gol.

(Flashcore)

De todas formas, Armando González continúa siendo el máximo goleador rojiblanco en este certamen, producto de sus cuatro anotaciones: dos contra Atlético San Luis, una contra Xolos de Tijuana y la más importante, la del reciente Clásico Nacional contra América.

La Hormiga permanece entonces en el tercer escalón de la tabla de goleadores, con cuatro anotaciones, al igual que Lucas Ocampos (Monterrey), Ismael Díaz (León) y Frank Boya (Tijuana). El máximo artillero sigue siendo Joao Pedro, del San Luis, con seis gritos, mientras que Sergio Canales, Ángel Sepúlveda y Germán Berterame permanecen detrás con cinco tantos.

Los goleadores de Chivas en el Apertura 2025