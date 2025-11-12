Chivas cerró la fase regular del Apertura 2025 con una racha impresionante de siete victorias en sus últimos ocho partidos, consolidándose como uno de los equipos más en forma del torneo. La única derrota en ese tramo fue ante Querétaro, en una doble jornada que obligó a Gabriel Milito a rotar al plantel. Aun así, el cierre fue tan sólido que confirmó el gran futuro del proyecto que lidera el estratega argentino.

En la Jornada 17, a pesar de que Chivas ya tenía asegurado su pase directo a la Liguilla, el equipo no bajó el ritmo. Milito volvió a mostrar su sello de presión alta y contundencia ofensiva, y apenas media hora después del inicio, el Rebaño ya goleaba a Monterrey con una actuación similar a la que tuvo frente al Atlas semanas atrás. Ese dominio total del partido terminó valiéndole un nuevo reconocimiento al técnico rojiblanco.

Gabriel Milito fue elegido por la Liga MX como el mejor director técnico de la Jornada 17, gracias a la exhibición táctica del Guadalajara en el triunfo 4-2 sobre Monterrey en el Estadio Akron. El argentino ha logrado darle identidad y confianza al equipo, que cerró la fase regular con una de las mejores defensas y un ataque cada vez más eficaz.

La Liguilla será el gran reto de Gabriel Milito como DT de Chivas hasta ahora

Ahora, Milito y sus dirigidos enfocan toda su atención en la Liguilla, donde enfrentarán en los Cuartos de Final a Cruz Azul en la que es probablemente la serie más pareja de los Cuartos de Final. La Máquina llegará con dos bajas sensibles, mientras que el Rebaño Sagrado buscará aprovechar su gran momento y confirmar en la fase final que es uno de los principales candidatos al título.