El Clásico Tapatío será uno de los partidos más importantes de la jornada, no solo por la rivalidad histórica entre Chivas y Atlas, sino porque el Rebaño Sagrado busca asegurar su lugar en la Liguilla directa. Para lograrlo, es clave conseguir los tres puntos esta noche en el Estadio Akron, en un duelo que puede marcar el cierre de la fase regular para ambos equipos.

Diego Cocca mantiene una marca de cuatro partidos consecutivos sin perder ante Chivas, racha que construyó durante su primera etapa como entrenador del Atlas. Los resultados fueron: Atlas 1-1 Chivas en el Clausura 2022 en temporada regular, Chivas 1-2 Atlas en la Ida de los Cuartos de Final, Atlas 1-1 Chivas en la Vuelta de esa misma serie, y Chivas 1-1 Atlas en el Apertura 2022. Gabriel Milito buscará romper esa marca esta noche ante el rival tapatío.

Historial entre Gabriel Milito y Diego Cocca.

En esta segunda etapa de Cocca con los Rojinegros, los resultados no han sido los mejores. Atlas suma apenas 4 victorias, 4 empates y 6 derrotas, con lo que se ubica en el lugar 11 de la tabla general y fuera de puestos de Play-In, acumulando únicamente 16 puntos en lo que va del torneo.

Gabriel Milito y Diego Cocca ya tienen historia enfrentándose como DTs

Además, Milito y Cocca ya se enfrentaron previamente en el futbol argentino, cuando el ahora entrenador de Chivas dirigía a Estudiantes de La Plata y Cocca a Rosario Central. En aquella ocasión, Milito se llevó la victoria con un contundente 3-0, un antecedente que sin duda alimenta la expectativa del Clásico.

Antes de esta mala racha, Diego Cocca llegó a declarar que él era “el técnico que Atlas quería y Chivas respetaba”. Sin embargo, el presente es distinto, y para Milito y el Rebaño Sagrado será especialmente significativo derrotarlo, alejando aún más al Atlas de las posibilidades de Play-In y reafirmando el peso del Guadalajara en la ciudad.